Пенсионный фонд направил на авансовое финансирование выплат 4,2 млрд грн

Пенсионный фонд Украины на авансовое финансирование пенсионных выплат в январе направил 4,2 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Пенсионного фонда.

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Как отметили в пресс-службе, выплата пенсий начнется 4 января. В Пенсионном фонде заявляют, что таким образом "пенсии в январе будут выплачены своевременно".

Как сообщал УНИАН, ранее министр социальной политики Наталия Королевская заявляла, что выплата пенсий в январе 2014 года состоится в соответствии с поденным графиком, несмотря на длительные праздники.

По ее словам, 30 декабря 2013 года почтовым отделениям и отделениям банков было перечислено около 2,4 млрд грн для обеспечения финансирования пенсий, выплата которых в соответствии с графиком происходит до 7 января.