С начала 2014 года более 5 млн граждан США лишатся пособий по безработице, об этом заявил директор Национального экономического совета США Джин Сперлинг.

Соответствующее сообщение Сперлинг сделал в эфире телеканала NBC во время регулярного брифинга с журналистами.

По его словам, миллионы американцев «на этот раз не обнаружат в своем почтовом ящике то, на что они полагаются».

Он объясняет это тем, что в достигнутой в декабре конгрессом США сделке по госбюджету страны не были предусмотрены денежные средства на данные нужды.

Сперлинг также призвал конгресс США принять законопроект о продлении выплат пособия по безработице хотя бы на 3 месяца с целью дать американцам шанс найти работу, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама подписал проект федерального бюджета, который позволит в следующие два года потратить на 63 млрд долл. больше, чем планировалось ранее.

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