Сенат США пригрозил властям Украины санкциями

Сенат США принял резолюцию в поддержку украинского народа и его права на независимое и демократическое будущее. Об этом в своем Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт.

В резолюции, проект которой был подан на рассмотрение американских законодателей 18 декабря, содержится призыв к избежанию насилия и проведения национального диалога, передает Радио «Свобода».

Также Сенат США «осуждает решение украинских властей применять насилие против мирных демонстрантов 30 ноября, 1 декабря и 11 декабря 2013 года, и призывает к немедленному привлечению к ответственности виновных в этом и освобождению всех задержанных участников мирных демонстраций».

Сенат США также решил, что «в случае дальнейшего государственного насилия в отношении мирных демонстрантов Президент и Конгресс должны рассмотреть, следует ли применять целеустремленные санкции, в том числе визовые ограничения и замораживание активов относительно лиц, ответственных за приказы о насилии или совершении насилия».

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