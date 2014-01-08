Количество безработных в еврозоне за год выросло почти на полмиллиона человек

Брюссель. Безработица в странах еврозоны выросла за прошлый год почти на полмиллиона человек, а общее количество людей, которые остаются без работы, составляет 19 миллионов 200 тысяч человек.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в официальных данных, обнародованных Европейской комиссией.

Согласно статистическим данным, безработица в 17 странах еврозоны (Латвия стала 18-м членом еврозоны 1 января 2014 года) за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года выросла на 452 тыс. чел., а в целом в 28 странах ЕС количество безработных за тот же период выросло на 278 тыс. чел.

Таким образом, безработными в целом ЕС является 26,5 миллиона человек, а в странах еврозоны – 19,2 миллиона работоспособного населения.

Уровень безработицы в еврозоне был стабильным с апреля, оставаясь на уровне 12,1 процента работоспособного населения благодаря летним сезонным работам. Однако безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет остается вдвое выше показателя среди населения еврозоны в целом и составляет 24,2%.

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Сохраняются также традиционные отличия между отдельными странами еврозоны. Самая плохая ситуация с занятостью в Греции, где без работы остаются 27,4% работоспособного населения, далее идет Испания с показателем 26,7% безработных.

В то же время в Австрии официальный показатель безработицы составляет 4,8%, а в Германии - 5,2%.