Безработица в Италии бьет рекорды

Безработица в Италии в ноябре выросла до нового рекордно высокого уровня в 12,7% - максимума с 1977 г., свидетельствуют данные бюро ISTAT, передают Вести.ru.

Ноябрьские статданные говорят о том, что робкие признаки восстановления экономики не оказывают никакого влияния на рынок труда.

Уровень занятости сократился до 55,4% с 55,5% в предыдущем месяце. В октябре объем безработных составил 12,5%.

Уровень безработицы среди молодежи (учитываются ищущие работу лица от 15 до 24 лет) также бьет рекорды. Он составил 41,6%. В октябре данный показатель составил 41,4%.

В целом в стране наблюдается тенденция роста с начала 2011 г., когда Италия вошла в самую затяжную рецессию в послевоенной истории.

Большинство аналитиков уверены, что Италия постепенно идет к восстановлению, однако конфликт между социалистами и правыми в коалиционном правительстве Энрико Летты замедлил процесс реформирования экономики и ускорения темпов роста.

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