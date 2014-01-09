Правительство России в сжатые сроки разработает меры по усилению информполитики за рубежом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал указание ряду министерств по поручению президента Владимира Путина об усилении информационной политики России за рубежом.

Оценить освещение за рубежом государственной политики и общественной жизни России, а также разработать меры по ее усилению поручено до 17 марта МИДу, Минкомсвязи и Минкультуры совместно с администрацией президента и Советом безопасности РФ, передает РИА Новости.

"Оценить состояние информационной политики Российской Федерации в части, касающейся освещения за рубежом государственной политики Российской Федерации и общественной жизни в Российской Федерации, а также разработать комплекс мер по усилению координации деятельности в этой сфере, исходя из необходимости защиты традиционных ценностей и гуманистических взглядов", - говорится в поручении.

Читайте также:

Путин расставил капканы для властей Украины - Чалый