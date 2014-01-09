Количество иждивенцев в Японии достигло рекорда

Количество японцев, получающих социальное пособие, достигло рекордного значения, пишут Вести.ru.

Согласно данным агентства NHK, по итогам октября 2013 года около 2,164 млн граждан Японии получали социальное пособие. Причем на долю пожилых людей приходилось 45% от совокупного объема выдаваемых пособий.

Такие данные свидетельствуют о крайне негативной динамике – росте зависимости населения от социального пособия, даже несмотря на улучшение ситуации на рынке труда.

Продолжающийся процесс старения населения Японии и рост расходов на социальное обеспечение, оказывают серьезное давление на экономику страны, в текущем фискальном году стоимость обслуживания госдолга страны превысит 25 трлн иен, что на 14% больше, по сравнению с предыдущим годом.

Необходимо также напомнить, что в середине прошлого года размер госдолга Японии превысил 1 квадриллион иен (около $10 трлн).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Азаров пустит 3 млрд долл. от России на соцвыплаты, остальные – на адаптацию к евростандартам

Число заявок на пособие по безработице в США значительно выросло

Получить пособие при рождении ребенка станет проще