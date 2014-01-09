Кабмин профинансировал выплату пенсий в объеме 6 млрд грн

По состоянию на 9 января объем пенсионных выплат за январь составил 6 млрд грн, что соответствует плановому графику выплаты пенсий, сообщил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

«Несмотря на длительные выходные, на 9 января уже профинансировано более 6 млрд грн пенсий – абсолютно все, что предусмотрено на эту дату», - отметил глава правительства. По его словам, пенсии выплачиваются в плановом порядке. Кроме того, по состоянию на конец 2013 года была ликвидирована задолженность по социальной помощи и зарплатам бюджетников.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2013 года состоялось очередное повышение прожиточного минимума, в связи с чем повышен размер всех пенсионных выплат. Минимальная пенсия составляет 949 грн. Средний объем ежемесячных отчислений на пенсионные выплаты составляет порядка 20,5-20,6 млрд грн. Бюджет пенсионного фонда на 2014 год, как ожидается, будет утвержден в рамках общего процесса утверждения государственного бюджета на 2014 год, проект которого на текущий момент находится на рассмотрении в Верховной Раде.

В 2013 году Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.