На финансирование январской государственной помощи направили 3,2 млрд грн

В Украине полностью профинансирован первый транш государственной социальной помощи за январь, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

По словам министра социальной политики Наталии Королевской, «по оперативной информации, Госказначейство перевело 3,2 млрд грн на финансирование первого транша государственной социальной помощи за январь, который отвечает поданным заявкам. Таким образом, уже со следующей недели все, кто получает помощь в связи с малообеспеченностью, семьи с детьми, дети-инвалиды и инвалиды с детства должны начать получать эти выплаты».

На данное время средства уже перечислены в регионы, после чего будут направлены в районы, а дальше поступят в почтовые отделения и банковские учреждения, которые и осуществляют непосредственно выплаты.

Королевская напомнила, что утвержденный Кабинетом министров порядок проведения таких выплат предусматривает финансирование первого транша до 10 числа ежемесячно. Для того, чтобы в связи с длительными праздниками, не произошло нарушение этого графика, документы на выплаты начали собирать еще в декабре 2013 года.