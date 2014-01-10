Уровень безработицы в США упал до пятилетнего минимума

Число рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось всего на 74 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны, сообщают Вести.ru.

Результат оказался гораздо хуже прогнозов экспертов, которые ожидали роста показателя на уровне 197 тыс. Рост числа рабочих мест за ноябрь, согласно пересмотренным данным, составил 241 тыс., а не 203 тыс.

Согласно декабрьскому отчету уровень безработицы в США упал до 6,7% - до минимума за 5 лет. В ноябре показатель был зафиксирован на уровне 7%. Основной причиной сокращения уровня безработицы при столь малом количестве новых рабочих мест стало сокращение в объеме рынка труда США.

Уровень участия населения страны в рабочей силе снизился до 62,8% с ноябрьской отметки в 63%. Это минимальное значение данного показателя с 1978 г.

В частном секторе США количество рабочих мест выросло в ноябре на 87 тыс. Экономисты ожидали повышения на 200 тыс.

В производственном секторе США количество рабочих мест увеличилось на 9 тыс. при прогнозе роста на 15 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце выросла на 0,1% относительно ноября и на 1,8% в годовом выражении до 24,16 долл.

Средняя продолжительность рабочей недели снизилась до 34,4 часа.