В Канаде выросла безработица

В декабре работы лишились 45,9 тыс. канадцев. На этом фоне уровень безработицы вырос сразу на 0,3% – с 6,9% до 7,2%, передают Вести.ru.

Данные, опубликованные канадским управлением статистики Statistics Canada, оказались самыми слабыми с марта 2013 г. Отмечается, что темпы роста занятости в Канаде в 2013 г. стали самыми слабыми с 2009 г. В среднем канадская экономика в ушедшем году создавала 8,5 тыс. новых рабочих мест в месяц.

Канаде удалось быстрее восстановиться после глобальной рецессии 2008-2009 гг., однако в последнее время из-за снижения экспорта, низкого уровня инвестиций и потребительской уверенности экономика страны столкнулась с заметными трудностями.

После выхода статистики по рынку труда канадская валюта продолжила свое снижение. Котировки кросса USD/CAD выросли до отметки 1,091. Это самый низкий уровень для канадской валюты с августа 2009 г.

Слабые данные по экономике говорят в пользу продолжения мягкого монетарного курса со стороны Банка Канады. Ряд экспертов уже отметили, что канадский ЦБ в дальнейшем может пойти на понижение процентной ставки.