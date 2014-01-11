В Беларуси утвержден порядок деятельности представительств иностранных организаций

Минск. Советом министров Беларуси утвержден порядок открытия и деятельности представительств иностранных организаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совмина Беларуси, с января 2014 года вступило в силу постановление Совета министров от 31 декабря 2013 года № 1189, которым утверждено положение о порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь представительств иностранных организаций.

В частности, документом установлено, что юридические лица и иные организации, зарегистрированные в установленном порядке в иностранном государстве, органы управления административно-территориальных единиц иностранных государств вправе открывать на территории Республики Беларусь свои представительства на основании разрешений, выдаваемых Министерством иностранных дел, если иное не установлено законодательными актами.

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В положении также указывается перечень целей, для реализации которых может быть открыто представительство коммерческих и некоммерческих иностранных организаций.

При этом документом установлено, что не допускается создание представительств иностранных организаций, деятельность которых направлена на свержение либо насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и безопасности государства, пропаганду войны, насилия, разжигание национальной, религиозной и расовой вражды, а также деятельность которых может причинить ущерб правам и законным интересам граждан.

«Разрешение на открытие представительства выдается на три года с возможностью продления срока его действия на тот же период. Для продления срока действия разрешения на открытие представительства иностранная организация должна не позднее десяти дней до даты его истечения представить в Министерство иностранных дел заявление и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за продление срока действия разрешения на открытие представительства», - отметили в пресс-службе Совмина Беларуси.

Представительство иностранной организации – обособленное подразделение иностранной организации, расположенное на территории Беларуси, осуществляющее защиту и представительство интересов иностранной организации и иные не противоречащие законодательству функции.