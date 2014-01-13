Работники “Киевметростроя” уже 4 месяца не получают зарплату - гендиректор компании

Генеральный директор публичного акционерного общества “Киевметрострой” Владимир Петренко заявляет, что трудовой коллектив предприятия уже 4 месяца не получает заработную плату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петренко заявил сегодня во время аппаратного совещания Киевской городской государственной администрации, которое проходило под руководством и.о. председателя КГГА Анатолия Голубченко.

По словам Петренко, руководство столицы обещало в конце прошлого года помочь с получением кредита на финансирование работ по строительству станции метро “Теремки”, но до сих пор не сделало этого.

Он отметил, что на введение в действие станции “Теремки” нужно было 830 млн грн, из которых 450 млн было предусмотрено в бюджете города, а остальные средства должны были поступить через дополнительное финансирование из городского и государственного бюджетов.

“Город должен был решить этот вопрос (о дополнительном финансировании - УНИАН). Было соответствующее поручение премьер-министра. Накануне, в октябре, был разговор с руководством города, которое сказало: возьмите кредит для возможности введения в действие станции, а город в ноябре обеспечит взятие кредита и рассчитается за выполненные работы. К сожалению, до сих пор вопрос не решен”, - объяснил Петренко.

Он подчеркнул, что в условиях кредита предусмотрено, что его погашение будет происходить, в том числе, за счет повышения тарифа на проезд.

Как подчеркнул руководитель метростроя, теперь коллектив предприятия, а это около 2 тысяч работников, либо отправлены в вынужденные отпуска, либо работают по половине рабочего дня. Он отметил, что никакое строительство метро пока не проводится.

“Четвертая линия не начата, хотя в программе было. А также “Львовская брама”, предусматривалось, что с начала года будет финансирование. Но никаких сдвигов нет. Пока разговоры бесплодны и безрезультатны”, - сказал Петренко в комментарии журналистам. Он добавил, что предприятие уже имеет долг перед около 30-ю субподрядными организациями, которые “практически инвестировали в строительство станции метро “Теремки”.

Он подчеркнул, что пока не будет взят кредит на покрытие 500 млн грн за выполненные работы по строительству метро, или не будут найдены другие источники для покрытия этих расходов, о дальнейшем строительстве метрополитена в столице не может быть и речи.

“Ответственность должна быть на всех уровнях”, - отметил Петренко, комментируя ситуацию.

В свою очередь, Голубченко на озвученную проблему отреагировал тем, что выразил надежду на ее разрешение в ближайшие дни. И. о. председателя КГГА отметил, что сейчас занимается с правительством этим вопросом.

Как сообщал УНИАН, ранее глава КГГА Александр Попов (отстранен от должности в связи с подозрением в причастности к зачистке Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября) заявлял, что на строительство первой очереди линии метро на Троещину (5 станций) Киеву необходимо около 700 млн долларов. А в общем на проект, включая второй этап, предусматривающий строительство еще семи станций Подольско-Выгуровской линии, необходимо около 2 млрд долл.

По словам бывшего главы КГГА, при условии стабильного финансирования первые 5 станций новой линии метрополитена могут быть сданы в эксплуатацию за 2 года.

По словам заместителя главы Киевской городской госадминистрации Михаила Костюка, к строительству четвертой ветки Киевского метро в направлении жилмассива Троещина власти хотят приступить в марте 2014 г.