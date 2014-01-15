В правительстве РФ считают, что повышение пенсионного возраста в стране неприемлемо

Повышение пенсионного возраста в России неприемлемо из-за низкой продолжительности жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина.

По его словам, более высокий возраст выхода на пенсию установлен в странах с продолжительностью жизни 75–80 лет. «В России продолжительность жизни пока не такая высокая: в 2012 году этот показатель составил 70,2 года, прогноз на 2018 год – 74 года. Таким образом, повышение пенсионного возраста для России неприемлемо», — сказал Топилин.

Он отметил, что новая пенсионная формула предусматривает возможность работать за пределами общеустановленного пенсионного возраста, добровольно отложив выход на пенсию. «Если обратиться за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия – на 45%, то есть почти в полтора раза», — добавил министр.

Справка УНИАН. На сегодня среди 27 стран ЕС минимальный пенсионный возраст для мужчин составляет 61 год (Швеция, Мальта). Максимальный пенсионный возраст, равный 65 годам, установлен в 16 из 27 стран (59%). В остальных 8 странах он колеблется между 62 и 63 годами. Для женщин минимальный пенсионный возраст составляет 58 лет 8 мес. в Словакии. Максимальный пенсионный возраст на уровне 65 лет установлен в 10 странах. Еще в 9 странах пенсионный возраст составляет 60 лет. Пенсионный возраст, одинаковый для обоих полов, установлен в 12 странах ЕС. При этом в 10 странах он является максимальным (65 лет) и лишь в двух составляет 62 года (Латвия, Венгрия).

8 июля 2011 года Верховная Рада Украины утвердила пенсионную реформу, которая, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин и госслужащих. В соответствии с ним, возраст выхода на пенсию для женщин будет поэтапно увеличен с 55 до 60 лет в течение следующего десятилетия. Для государственных служащих пенсионный возраст будет поднят с 60 до 63 лет.

Затем Рада несколько раз отказалась снизить пенсионный возраст для женщин с 60 до 55 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет. При этом министр соцполитики Наталья Королевская заявила, что отменить пенсионную реформу нереально.