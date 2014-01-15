Кабмин освободил от оплаты за хранение гуманитарные грузы с просроченным сроком оформления

Кабинет министров Украины по предложению Министерства доходов и сборов Украины освободил от обязательной оплаты за складское хранение гуманитарные грузы, срок оформления которых уже прошел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на министра Александра Клименко.

«Представители благотворительных организаций не раз обращались к нам с этим вопросом. И в рамках своей компетенции Министерство доходов и сборов сделало все возможное, чтобы решить проблему», - цитирует пресс-служба Клименко. – «Решение правительства позволит освободить от дополнительных затрат получателей гуманитарных грузов и ускорить предоставление благотворительной помощи тем, кто в ней нуждается».

В Миндоходов напомнили, что задержки с признанием и оформлением грузов как гуманитарной помощи начались в момент, когда функции специального уполномоченного органа по вопросам гуманитарной помощи были переданы от Комиссии по гуманитарной помощи при КМУ в Минсоцполитики – а именно в декабре 2012 года. При этом по нормам Таможенного кодекса пребывание гуманитарного груза на таможенном складе в период оформления предполагало начисление расходов за его хранение.

В то же время, получатели гуманитарной помощи – зачастую неприбыльные организации – оказались не в состоянии оплатить такие расходы и потеряли возможность получить грузы, накопленные на складах.

В этой связи возникла необходимость исправить ситуацию и принять решение, разрешающее не включать в оплату за хранение гуманитарного груза срок с декабря 2012 года до наступления 11 дня после даты вступления в силу правительственного распоряжения.

Как сообщал УНИАН, в начале 2013 года Министерство социальной политики Украины заявило, что в Украину под видом гуманитарной помощи нередко ввозятся контрабандные товары, не имеющие никакого отношения к гуманитарным грузам. В этой связи было принято решение вести жесткую политику проверки гуманитарных грузов.

В частности, только в марте 2013 года в Минсоцполитики поступило 450 заявлений о прохождении груза как гуманитарной помощи, однако после проверок разрешения на ввоз товаров получили лишь 253 обращения.