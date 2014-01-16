В прошлом году украинцы потратили на лекарства более 30 млрд грн

В 2013 году объем фармацевтического рынка Украины составил 36 млрд грн, что на 14% больше показателя 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной лекарственной службы Украины Алексей Соловьев на пресс-конференции на тему «Регуляторная политика государства в фармацевтической отрасли: проблемные вопросы и пути их решения».

По его словам, на начало года Госреестр лекарственных средств включал 10 тыс. наименований готовых лекарственных средств и 1 тыс. 400 субстанций, которые используются для производства лекарств. «Аптечный сегмент рынка, по сравнению с 2012 годом, вырос на 12,6% и достиг 30,5 млрд грн за 1 млрд 300 млн реализованных упаковок», - сказал Соловьев.

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