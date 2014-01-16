Польша усложнила выдачу разрешений на работу для украинцев

Польша с начала 2014 года ввела дополнительные требования для выдачи разрешений на работу для иностранцев, которые раньше пользовались упрощенной системой трудоустройства (ее чаще всего используют граждане Украины).

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, по данным Министерства труда и социальной политики Польши, изменения касаются в первую очередь нового перечня документов, необходимых для получения разрешения на работу, с которым можно работать в Польше дольше, чем полгода.

Теперь каждый иностранец, который работал шесть месяцев в год без официального разрешения, для получения разрешения на труд, которое позволит продлить работу в Польше, должен подать оригинал письменного соглашения с работодателем, которое подтверждает факт его работы в рамках упрощенной системы. Раньше допускалась копия соглашения или справка о трудоустройстве.

Кроме того, теперь для получения разрешения необходимо предоставить оригиналы документов, которые подтверждают уплату социальных взносов в рамках соглашения о труде, если их нужно было платить (зависит от типа контракта на работу - УНИАН).

Министерство также ввело новое требование, что претендент на разрешение на работу должен работать в рамках упрощенной системы по меньшей мере 3 месяца до подачи заявки на получение разрешения не только на одного и того же работодателя, но и на той же должности.

В то же время министерство оставило без изменений уплату, связанную с выдачей официального разрешения на работу в Польше, которая в зависимости от типа стоит от 10 до 50 евро.

Министерство также оставило без изменений уплату за продолжение разрешения на работу, размер которой составляет половину стоимости суммы за выдачу разрешения.

Справка УНИАН. Польша ввела упрощенную систему трудоустройства для граждан Украины, Беларуси и России (которой позже получили право пользоваться также граждане Молдовы, Грузии и Армении) в июле 2007 года, чтобы компенсировать дефицит работников, вызванный массовой эмиграцией поляков в другие государства Евросоюза, где, по последним данным, работает около 2 млн граждан 38-миллионной Польши.

С момента введения этой системы до июля 2013 года украинцам видали более 1,1 млн заявок на трудоустройство, что составляет более 90% всех зарегистрированных таких заявок.

В 2012 году официальное разрешение на работу в Польше, которое, как правило, выдается на год, получили 20 тыс. граждан Украины, что на 15% больше, чем годом раньше.