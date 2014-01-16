Поступления в Пенсионный фонд за год увеличились на 28 млрд грн

Общий объем поступлений в Пенсионный фонд по итогам 2013 года составил 250,5 млрд грн, что на 28 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель главы правления Пенсионного фонда Валентина Никитенко.

По ее информации, по оперативным данным Пенсионного фонда, расходы на пенсионные выплаты и другие расходы в 2013 году составили 250,4 млрд грн, что на 16,7 млрд грн больше, чем в 2012 году.

При этом собственные поступления Пенсионного фонда составили 166,9 млрд грн, что на 8,9 млрд грн или на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Она также сообщила, что на протяжении 2013 года на финансирование пенсионных программ из госбюджета было выделено 83,2 млрд грн, что на треть больше, чем в 2012 году.

По словам Никитенко, для покрытия кассовых разрывов в 2013 году Пенсионным фондом было привлечено средств с единого казначейского счета на общую сумму 37,3 млрд грн, а также обеспечено их возвращение на 37 млрд грн.

Всего, по ее словам, общая задолженность Пенсионного фонда перед государством, образовавшаяся с 2008 года, на сегодня составляет 49 млрд грн.

В Пенсионном фонде также отметили, что на протяжении января-сентября 2013 года в Пенсионный фонд поступило 138 млрд грн уплаты по единому взносу, что на 8 млрд грн или на 6% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в феврале прошлого года Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составлял 894 грн, а минимальной зарплаты – 1147 грн.

Вместе с тем, с 1 декабря 2013 года минимальная пенсия выросла до 949 грн, минимальная зарплата – до 1218 грн, а прожиточный минимум – до 1176 грн.