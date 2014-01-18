В Ереване протестуют против обязательной накопительной пенсионной системы

На площади Свободы в Ереване проходит митинг противников обязательной накопительной пенсионной системы.

Как передает «Газета.Ru», к месту митинга стянуты дополнительные силы правоохранительных органов, а территория площади оцеплена ОМОНом.

Митингующие требуют отмены новой системы в свете социально-экономического коллапса в Армении, в частности повышения тарифов на энергоресурсы и повышения платы за российский газ.

На митинге, собравшем более 10 тыс. человек, принимают участие четыре основные оппозиционные партии Армении, работники нескольких десятков предприятий, представители шоу-бизнеса.

Система обязательной накопительной пенсии, несмотря на многочисленные и продолжительные протесты в течение всего прошлого года армянской общественности, была принята парламентом Армении и вошла в оборот с 1 января 2014 года.

Согласно новой системе, все те, кто родился после 1974 года, должны в обязательном порядке платить в Пенсионный фонд по крайней мере 5% размера своей зарплаты. Процентные ставки могут быть повышены до 10% в зависимости от размера заработка.

Депутаты парламента Армении от оппозиционных партий уже направили жалобу против пенсионного законодательства в Конституционный суд, который до 25 января должен принять решение.

С трибуны площади выступают организаторы гражданской инициативы «Против обязательной накопительной пенсионной системы» и оппозиционные политики.

После митинга его участники намерены пройтись шествием по улицам Еревана.