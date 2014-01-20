Число безработных в мире достигло почти 200 млн человек

Число безработных людей в мире выросло в 2013 году на 5 млн человек, достигнув показателя почти в 200 млн человек.

Об этом говорится в докладе "Глобальные тенденции занятости-2014", распространенном Международной организацией труда (МОТ), передает ИТАР-ТАСС.

Причиной такого положения дел эксперты специализированного учреждения ООН называют "слабый экономический рост, не сумевший обеспечить улучшения на глобальном рынке труда".

Средний уровень безработицы в мире в 2013 году составил 6,1%. При этом в особенно сложном положении находится молодежь, 13% представителей которой не имеют работы.