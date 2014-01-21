Украинцы вошли в десятку мировых лидеров по росту расходов на заграничный туризм - ООН

Варшава. Граждане Украины вошли в десятку мировых лидеров по росту затрат на заграничный туризм в 2013 году, продемонстрировав увеличение расходов на поездки за границу за первые девять месяцев прошлого года по сравнению 2012 годом на 15%.

Об этом свидетельствуют данные Мировой туристической организации при Организации Объединенных Наций, (World Tourism Organization UNWTO), которыми располагает УНИАН.

Украинцы по росту расходов продемонстрировали такой же рост, как граждане Кувейта и Индонезии, опередив граждан Бразилии, увеличивших затраты на заграничные поездки на 14%.

В пятерку лидеров вошли Китай (+28%), Россия (+26%), Турция (+24%), Катар и Филиппины (по +18%).

Среди самых развитых стран больше всех увеличили расходы на заграничные поездки граждане Франции (+6%) на фоне 3% увеличения затрат жителями США, Великобритании, Канады и Австралии и снижения затрат гражданами Германии, Японии и Италии.

UNWTO в опубликованных материалах не предоставила абсолютных данных о затратах жителей этих стран за первые три квартала прошлого года, заметив, что в 2012 году больше всех на заграничный туризм потратили жители Китая - 102 млрд долл.

Организация также сообщила, что за весь прошлый год количество заграничных туристических поездок в мире увеличилось на 5% до почти 1,1 млрд.

Больше всего туристов приехало в Европу - 563 млн человек, что на 29 млн больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. UNWTO объединяет 156 стран, шесть ассоциированных и более 400 аффилированных членов, представляющих частный сектор, образовательные институты, туристические ассоциации и местные туристические власти.

По последним данным, население Земли составляет более 7 млрд человек, большинство из которых проживает в Азии (около 60% всего населения), в Африке (около 15%) и Европе (чуть больше 10%).