Уровень безработицы в Великобритании оказался лучше прогнозов

Безработица в Великобритании за три месяца - с сентября по ноябрь 2013 года - составила 7,1%, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем в предыдущий отчетный период и является минимумом с марта 2009 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения безработицы до 7,3%, сообщает Прайм.

Количество граждан, получающих пособие по безработице, в ноябре-декабре сократилось на 24 тысячи человек - до 1,247 миллиона.

В годовом выражении безработица уменьшилась на 0,6 процентного пункта. Количество занятого населения в возрасте 16-64 лет за отчетный период составило 72,1%, или 30,15 миллиона человек.

Читайте такжеВ Украине вырос уровень безработицыЧисло безработных граждан составило 2,32 миллиона человек, уменьшившись на 172 тысячи в годовом выражении. Как отмечает ведомство, заработная плата трудоустроенных британцев возросла за отчетный период на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.