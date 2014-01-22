Депутаты подготовили законопроекты об отмене "законов 16 января"

В Верховной раде Украины сегодня зарегистрированы два законопроекта, которые отменят новопринятые законы по заочному уголовному судопроизводству и так называемый Закон "Олийныка-Колесниченко".

Согласно сообщению пресс-службы парламента, инициатором законопроекта является народный депутат от фракции "Батькивщина" Владимир Яворивский.

Так, «Проект Закона о признании утратившим силу Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан» зарегистрирован под номером 4005, это так называемый Закон "Олийныка-Колесниченко".

«Проект закона о признании утратившим силу Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно заочного уголовного производства) зарегистрирован под номером 4006.

Читайте также«Законы 16 января» отдаляют Украину от Евросоюза - МИД ПольшиКроме того, в пресс-службе народного депутата Игоря Еремеева сообщили, что внефракционные народные депутаты подготовили законопроект о признании утратившими силу восьми "диктаторских законов", принятых 16 января.

"Законопроект о признании "диктаторских законов" утратившими силу сегодня подписан внефракционными народными депутатами. Речь идет об отмене 8-ми из 10-ти законов, которые вступили в силу 22 января", - сообщил Еремеев.

"Он представлен на регистрацию в ВР, однако из-за срочной и принудительной эвакуации аппарата Парламента на рабочем месте сегодня нет ни одного человека, который бы мог сделать регистрацию!", - отметил депутат.

"Надеемся, что завтра наш законопроект будет зарегистрирован", - прокомментировал Еремеев.