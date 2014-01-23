Украина в 2013 году импортировала гуманитарного груза на 41 млн долл.

В 2013 году в Украину было ввезено более 10 тыс. тонн гуманитарного груза, общая стоимость которого составляет более 41 млн долл. США, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Почти 40% "гуманитарки" было импортировано из Германии. Среди лидеров также Соединенные Штаты – 12% и Нидерланды – 11%», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Миндоходов, самой популярной категорией ввезенных товаров в прошлом году стали текстильные изделия и обувь. В частности, за год субъекты внешнеэкономической деятельности импортировали более 4 тыс. тонн такого груза на общую сумму 4,6 млн долл. США.

Кроме того, по статистике министерства, в 2013 году в Украину было ввезено более 1,2 тыс. тонн машин, оборудования и автотранспорта на общую сумму почти 10 млн долл. США.

При этом наибольшую сумму ввозимой гуманитарной помощи составила продукция химической промышленности и каучук – более 20 млн долл. США. В течение прошлого года в Украину было ввезено 532 тонны фармацевтических товаров, удобрений, эфирных масел, моющих средств и химической продукции.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров по предложению Миндоходов освободил от обязательной оплаты за складское хранение гуманитарные грузы, срок оформления которых уже истек.

В Миндоходов считают, что задержки с признанием и оформлением грузов как гуманитарной помощи начались в декабре 2012 года, когда функции специального уполномоченного органа по вопросам гуманитарной помощи были переданы в Министерство социальной политики Украины.

В начале 2013 года Минсоцполитики заявило, что в Украину под видом гуманитарной помощи нередко ввозятся контрабандные товары, не имеющие никакого отношения к гуманитарным грузам. В этой связи было принято решение вести жесткую политику проверки таких грузов.

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