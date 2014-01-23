Королевская обязала ПФУ оформлять пенсии в течение недели

Министр социальной политики Наталья Королевская обязала Пенсионный фонд Украины оформлять пенсии в течение недели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, выступая на заседании правления Пенсионного фонда, Королевская подчеркнула, что одной из важных задач ПФУ является повышение качества услуг, которые предоставляются людям в отделениях.

"Одним из важных вопросов Пенсионного фонда является повышение качества услуг, предоставляемых людям. К сожалению, сейчас в этом плане есть проблемы", - сказала министр.

Она также добавила, что большинство обращений, поступающих в министерство из регионов, касаются именно пенсионных вопросов, при этом много недостатков в этой сфере выявляются в ходе проверок, которые проходят, в том числе и на основе сообщений людей.

Министр привела несколько примеров, когда невнимательность работников Пенсионного фонда привела к проблемам у людей, обратившихся в отделение. Эти проблемы можно было бы избежать, если бы работники фонда более внимательно относились к выполнению своих обязанностей. "В итоге люди ежемесячно теряют десятки, а иногда сотни гривен пенсии. А для людей - это значительные средства. И это дает ощущение, что пенсионная система не справляется. Такого быть не должно. И я требую более внимательного отношения к людям и к проблемам, с которыми они к вам обращаются", - подчеркнула Королевская.

Кроме того, для максимального ускорения обслуживания людей при назначении пенсии Королевская поручила сократить время, в течение которого назначается пенсия, до одной недели, а также ввести прием граждан местными управлениями Пенсионного фонда по принципу "единого окна".

"Для того, чтобы у меньшего количества людей была необходимость идти в отделение Фонда, а в случае необходимости личного контакта - получить полноценную помощь, необходимо развивать систему дистанционного обслуживания. В частности, речь идет об электронных ресурсах Пенсионного фонда, а также о внедрении программного обеспечения "Пенсионный калькулятор" и его интеграции в веб-портал", - сказала Королевская.

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