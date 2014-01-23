Объем расходов на пенсионные и другие выплаты в 2013 году вырос на 7%

Объем расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты в Украине в 2013 году составил 250,4 млрд грн., что на 16,7 млрд. грн.(7%) больше показателя 2012 года, говорится в сообщении Пенсионного фонда, размещенном на Урядовом портале.

«В 2013 в бюджет Пенсионного фонда из определенных законом источников поступило 250,5 млрд грн, что почти на 28 млрд грн больше показателя 2012 года. Общая сумма расходов на пенсионные выплаты и другие запланированные расходы в 2013 году составил 250,4 млрд грн, что на 16,7 млрд грн больше показателя 2012 года», - говорится в сообщении ПФ.

Как отмечается, пенсионные выплаты в 2013 году были профинансированы в полном объеме.

Кроме того, в ПФУ сообщили, что в 2013 году ведомство назначило пенсии 544,1 тыс гражданам, установило 26,6 тыс. пенсий за особые заслуги, более 690 тыс. работающим пенсионерам провели перерасчет пенсий с учетом страхового стажа.

«В целом в 2013 году массовые перерасчеты пенсий осуществлялись 8 раз, в результате чего средний размер пенсии на 1 января 2014 года составил 1526 грн, а количество пенсионеров, получающих пенсии меньше 1000 грн сократилось в 2,4 раза», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

Читайте такжеКоролевская обязала ПФУ оформлять пенсии в течение недели