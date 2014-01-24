Безработица в Китае в 2013 году составила 4,1%

Уровень безработицы в Китае в 2013 году составил около 4,1%. Такие данные обнародовало в пятницу министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, сообщает ИТАР-ТАСС. Аналогичный показатель был зафиксирован в 2012 и 2011 годах.

В конце четвертого квартала уровень безработицы в стране вырос на 4,05% по сравнению с 4,04% в третьем квартале, отметил в пятницу на пресс-конференции официальный представитель ведомства Ли Чжун.

В общей сложности в прошлом году в городах КНР создано 13,1 млн новых рабочих мест, а около 5,66 млн человек были заново трудоустроены после потери работы.

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В свою очередь, общий доход фондов социального страхования (пенсионный фонд страхования, фонд медицинского страхования, страхование по безработице, страхование от несчастных случаев на производстве и страхование по беременности и родам) увеличился на 13,8% в годовом исчислении и достиг 3,29 трлн юаней (539,03 млрд долларов США), тогда как расходы составили 2,65 трлн юаней (438,2 млрд долларов), что на 19,6% выше показателя предыдущего года.

Создание новых рабочих мест объявлено одним из приоритетных направлений работы правительства в годы 12-й пятилетки (2011-2015 гг). В течение этого периода власти страны поставили задачу удержать уровень безработицы в пределах 5%.

Данные по уровню безработицы в КНР, как правило, не включают сведения о потерявших работу в городах мигрантах из сельских районов и нетрудоустроенных выпускниках высших учебных заведений.

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