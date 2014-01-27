Задолженность по зарплате в Украине сократилась почти на 10%

«Эффективная работа Государственной инспекции Украины по вопросам труда позволили в течение года сократить задолженность по заработной плате на 85,5 млн грн», - сообщила министр социальной политики Наталья Королевская.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, по ее словам, «согласно официальной статистике Госкомстата, в течение прошлого года удалось сократить задолженность по зарплате по стране почти на 10 % - с 893,7 млн грн до 808,1 млн грн по состоянию на 1 января этого года».

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Королевская также отметила, что в течение прошлого года удалось на 338 млн грн сократить задолженность по заработной плате за прошлые годы.

Вместе с тем министр сообщила, что благодаря совместным усилиям Гоструда и Миндоходов удалось не допустить возникновения новой задолженности в почти 3 млрд грн. «Для этого в течение 2013 г. инспекторы Гоструда провели почти 5 тыс. проверок на предприятиях-должниках. Это позволило полностью или частично погасить задолженность в 832 млн грн и 364 тыс. работников получили деньги. Со своей стороны Миндоходов также смог предупредить возникновение долгов по заработной плате почти на 2 млрд грн», - сообщила она.



