Средняя зарплата в Украине выросла до 3 619 грн

Средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2013 года выросла по сравнению с ноябрем 2013 года на 10,7% - до 3 619 грн, сообщила Государственная служба статистики Украины. Также этот показатель на 7,2% выше показателя средней зарплаты штатного работника в декабре 2012 года.

Как отмечается, средний размер зарплаты в промышленности составил 4 115 грн (3 759 грн в ноябре). При этом наибольший показатель зарплат зафиксирован в авиационном транспорте – 9 814 грн (9 678 грн в ноябре), а самый низкий уровень зарплат по-прежнему зафиксирован в сфере почтовой связи и курьерской службы – 2 012 грн (1 991 грн. в ноябре).

Зарплаты выше среднего также зафиксированы в сфере финансов и страхования – 6 694 грн, информации и телекоммуникаций – 4 863 грн, научно-технической деятельности – 5 258 грн. Зарплаты в бюджетной сфере традиционно оказались существенно ниже среднего. В частности, средняя зарплата в сфере охраны здоровья в декабре составила 2 706 грн (2 357 грн в ноябре), в сфере образования – 2 918 грн (2 601 грн в ноябре).

Ранее Госстат также сообщил, что задолженность по заработным платам в декабре 2013 г. сократилась до 808,167 млн грн с 1,02 млрд грн в ноябре.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2013 г. сократилась по сравнению с показателем октября на 15 грн и составила 3 268 грн.



