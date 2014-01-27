В Украине ухудшился индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2013 года уменьшился на 5,2 пункта по сравнению с ноябрем прошлого года – до 80,3 после периода двухмесячной стабильности. Такие данные обнародовала компания GfK Ukraine по результатам проведенного исследования.

«В декабре 2013 зафиксировано ухудшение потребительских настроений украинцев. Индекс потребительских настроений (ИПН) равен 80,3, что на 5,2 пункта меньше, чем в ноябре. ИПН снизился после периода двухмесячной стабильности… Индекс экономических ожиданий упал в результате отказа от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС», - сообщила компания.

В исследовании говорится, что ухудшились ожидания потребителей относительно развития экономики страны - до 79,7, что на 6,3 меньше показателя ноября 2013 года.

При этом индекс целесообразности крупных покупок в декабре остался почти неизменным - 84,9, что на 0,2 пункта хуже ноябрьского значения.

Кроме того, в декабре прошлого года сохранилась тенденция к улучшению ожиданий украинцев относительно динамики безработицы - индекс упал на 6,4 пункта по сравнению с ноябрем 2013 года - до129.

Без изменений остались инфляционные ожидания потребителей. Соответствующий индекс уменьшился на 0,6 пункта и составил 181,7.Индекс девальвационных ожиданий вырос на 0,3 пункта - до 135,2.

"Снижение индекса потребительских настроений в декабре связано с тенденцией к постепенному замедлению темпов роста показателей внутреннего спроса, в частности, доходов граждан и объемов розничного товарооборота", - сообщили в компании.

Читайте такжеИнфляция в Украине ускорилась до 0,5%

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики GfK Ukraine сообщили, что потребительские настроения в Украине за последние несколько лет стабилизировались, но остаются на низком уровне. Стабилизацию нельзя назвать положительной, так как уровень потребительских настроений в Украине остался на том же уровне, что и 14 лет назад, хотя он должен расти.

GfK Ukraine — крупнейшая компания по маркетинговым и социальным исследованиям в Украине, входящая в международную исследовательскую сеть GfK Group.

Исследование потребительских настроений в Украине компания GfK Ukraine проводит ежемесячно с 2001 года. По данным компании, оно проводится по международной методике, которая используется также в США и в странах Европейского Союза.

Читайте такжеКабмин ожидает, что инфляция в 2014 году будет в 2,5 раза ниже повышения зарплаты