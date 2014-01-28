Безработица во Франции выросла до рекордного уровня
Число ищущих работу граждан достигло 3,3 млн человек.
Во Франции безработица достигла рекордного уровня, так как число граждан, ищущих работу, достигло 3,3 млн человек.
В декабре количество безработных выросло на 10,200 человек, что ставит крест на обещании президента страны Франсуа Олланда снизить безработицу к концу года, передают Вести Экономика.
На данный момент уровень безработицы составляет 11,1%, в 2013 г. число безработных увеличилось на 5,7%, в декабре показатель вырос на 0,3%.
Во время своего визита в Турцию, в преддверии выхода официальных данных, Олланд заявил: “Стабильности, которой мы достигли, недостаточно”.
Читайте такжеБезработица в Китае в 2013 году составила 4,1%При Олланде, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, безработица только выросла, хотя ее снижение было в 2013 г. одним из основных приоритетов политики президента.
Министерство труда Франции сообщило, что темпы роста безработицы снижаются, так как в 2013 г. число безработных увеличилось на 177,8 тыс. против 283,8 тыс. годом раннее.