Безработица во Франции выросла до рекордного уровня

Во Франции безработица достигла рекордного уровня, так как число граждан, ищущих работу, достигло 3,3 млн человек.

В декабре количество безработных выросло на 10,200 человек, что ставит крест на обещании президента страны Франсуа Олланда снизить безработицу к концу года, передают Вести Экономика.

На данный момент уровень безработицы составляет 11,1%, в 2013 г. число безработных увеличилось на 5,7%, в декабре показатель вырос на 0,3%.

Во время своего визита в Турцию, в преддверии выхода официальных данных, Олланд заявил: “Стабильности, которой мы достигли, недостаточно”.

Читайте такжеБезработица в Китае в 2013 году составила 4,1%При Олланде, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, безработица только выросла, хотя ее снижение было в 2013 г. одним из основных приоритетов политики президента.

Министерство труда Франции сообщило, что темпы роста безработицы снижаются, так как в 2013 г. число безработных увеличилось на 177,8 тыс. против 283,8 тыс. годом раннее.