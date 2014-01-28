Объем платежей по единому соцвзносу в октябре-декабре вырос на 2 млрд грн

Объем платежей по единому социальному взносу на общеобязательное государственное социальное страхование в октябре-декабре 2013 года – с момента перехода администрирования ЕСВ от органов Пенсионного фонда в органы Министерства доходов и сборов Украины – вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2 млрд грн и составил 50,5 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«За период администрирования Миндоходов единого взноса на общеобязательное социальное страхование в бюджет собрано 50,5 млрд грн. По сравнению с октябрем-декабрем прошлого года сумма поступлений возросла почти на 2 млрд грн», - говорится в сообщении.

При этом, по данным Миндоходов, также повысилась на 1,5 млрд грн среднемесячная уплата единого взноса – до 16,8 млрд грн.

«Изменение администратора единого взноса не только не принесла никаких неудобств для плательщиков, но и позволила повысить среднемесячную уплату единого взноса с 15,3 млрд грн до 16,8 млрд грн», - сообщили в министерстве.

По статистике ведомства, в октябре-декабре 2013 года количество страхователей выросло почти на 40 тыс. человек. На сегодняшний день единый взнос платят 1,2 тыс. юридических и 2,7 тыс. физических лиц.

Также, по данным Миндоходов, за этот период специалисты колл-центра ответили на около 32 тыс. обращений по администрированию ЕСВ, а также предоставили 18 консультаций в письменной форме. Кроме того, спросом пользуется сервис электронного отчета, воспользоваться которым можно после получения бесплатного электронного ключа.

«Если до октября в электронном виде отчетность подавали только 38% плательщиков ЕСВ, то уже в декабре - 77%. Всего с 1 октября по 31 декабря 2013 года отчетность по единому взносу подавали почти 665 тыс. субъектов хозяйствования, из которых 509 тыс. - в электронном виде», - сообщили в ведомстве.

При этом в министерстве уверяют, что упрощение отчетности по единому взносу будет продолжаться. В частности, рассматриваются варианты снижения нагрузки на фонд оплаты труда.

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Как сообщал УНИАН, процедуру администрирования ЕСВ Миндоходов начало с 1 октября 2013 года. Именно с этого периода суммы начисленного единого взноса подлежат уплате на счета органов Миндоходов, открытые в Главных управлениях Государственного казначейства Украины. В ноябре глава Миндоходов Александр Клименко заявил, что процесс перехода администрирования ЕСВ прошел успешно.

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