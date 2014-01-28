Госстат: доходы украинцев на 60% состоят из соцвыплат

Зарплаты занимают только 40% в структуре доходов населения, в то время как 60% приходится на пенсии, стипендии и социальную помощь, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственной службы статистики Украины Вадим Пищейко.

«Тревожным фактором является то, что зарплата занимает только 40% в структуре доходов населения. По сути, мы зарабатываем только 40%, остальное – пенсии, стипендии, социальная помощь… Мы не можем содержать себя, Украина не может себя прокормить», - сказал он.

При этом чиновник сообщил, что уровень безработицы в Украине находится на низком уровне в 7%, в то время как в ЕС этот показатель выше 9%.

Как отметил первый замглавы Госстата, эти показатели свидетельствуют о достаточно высоком уровне социальной защиты в Украине, но в то же время, по его словам, пенсионная реформа неотвратима.

«Сегодня в Украине большинство населения – это люди, которым 30 лет. Но их численность несопоставима с численностью 10-летних детей. А через 10 лет, когда эти дети вырастут, они должны будут кормить тех, кому сейчас 30, и есть вопрос - кто будет кормить?», - сказал Пищейко.

Среди позитивных тенденций чиновник отметил распределение работников по уровню заработной платы, поскольку количество людей, получающих меньше прожиточного минимума, снизилось до 5%, а также снизилась задолженность по заработной плате. В то же время, по го словам, задолженность по заработной плате остается, и более 50% предприятий-должников – это экономически активные предприятия.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2013 года в Украине возникли проблемы с выплатами зарплат и других соцвыплат. Президент Украины Виктор Янукович потребовал от правительства до конца года решить проблему задолженности по зарплатам. В свою очередь, премьер-министр Николай Азаров заявил, что во все регионы были направлены большие суммы на выплату зарплат, пенсий, стипендий, социальных выплат, чтобы закрыть проблемы в данном направлении.

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