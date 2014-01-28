Рынок страхования жизни за год вырос на 35%

Рынок страхования жизни, по предварительным итогам 2013 года, составил около 2,4 млрд грн, что на 35% больше, чем в 2012 году, став третьим по величине после рынков страхования имущества и автострахования, сообщается на сайте Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ).

Согласно сообщению, по итогам 2013 года розничное страхование жизни составило 95% объема страховых платежей, корпоративное – 5%.

По мнению заместителя председателя совета ЛСОУ Александра Залетова, основными факторами, влияющими на развитие сегмента страхования жизни в Украине, являются увеличение потребительского кредитования, значительный рост страховых выплат по риску «дожитие», повышение социальной ответственности представителей среднего класса за членов своих семей.

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Как сообщал УНИАН, объем платежей по страхованию жизни в Украине по итогам января-сентября 2013 года превысил 1,6 млрд грн, что на 35% больше показателя аналогичного периода 2012 года.

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