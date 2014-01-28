Крупнейший британский розничный банк сокращает больше тысячи сотрудников

Крупнейший розничный банк Соединенного Королевства "Ллойдс" (Lloyds Banking Group) сокращает около 1,1 тыс. сотрудников. Об этом говорится в распространенном сообщении финансового института, пишет ИТАР-ТАСС.

Сокращения коснутся отделов розничного и коммерческого банкинга, рисковых операций, а также сотрудников, работающих непосредственно с клиентами. Помимо этого, еще около 300 должностей будут отданы на аутсорсинг.

В Lloyds сообщают, что нынешняя волна сокращений - часть долговременного плана по оптимизации, представленного еще в 2011 году. "В настоящее время мы обсуждаем условия прекращения трудовых соглашений как с представителями профсоюзов, так и непосредственно с самими сотрудниками", - сообщил представитель банка. "Руководство Lloyds сделает все необходимое, чтобы этот процесс прошел в спокойной и тактичной манере", - добавил он.

Великобритания намерена продать 6% из своего пакета акций Lloyds Banking Group институциональным инвесторам за 3,3 млрд фунтов

В настоящее время Lloyds продолжает избавляться от активов, которые приносят убытки или не являются ключевыми. Дело в том, что крупнейшим акционером банка является казначейство Великобритании, которому принадлежит около 39% его акций. Однако в скором времени правительство планирует продать свою долю в Lloyds. Именно c этим аналитики и связывают стремление руководства банка быстрее завершить процесс оптимизации.