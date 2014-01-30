Киевская область сохранила лидерство по объемам долга по зарплате

Киевская область, по состоянию на 1 января 2014 года, сохранила свое лидерство по объему задолженности по заработной плате, незначительно сократив долг до 147 млн грн со 149 млн грн на 1 декабря 2013 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Общий показатель задолженности по стране на 1 января 2014 года составил 808,2 млн грн.

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На втором месте по объемам долгов – Донецкая область (задолженность составляет 115,4 млн грн.), на третьем – Харьковская область (74,3 млн грн). Наименьший объем задолженности в декабре 2013 года был в Ривненской области (900 тыс. грн) и Черновицкой области (100 тыс грн).

Как сообщал УНИАН, в конце 2013 года в Украине возникли проблемы с выплатами зарплат и других социальных выплат. Тогда Президент Украины Виктор Янукович потребовал от правительства до конца года решить проблему задолженности по зарплатам. Закрыть проблему частично помог первый транш российского кредита в объеме 3 млрд долл., договоренность о предоставлении которого была достигнута в ходе переговоров президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве 17 декабря 2013 года.

По информации Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2013 года выросла по сравнению с ноябрем 2013 года на 10,7% - до 3 619 грн. Также этот показатель на 7,2% выше показателя средней зарплаты штатного работника в декабре 2012 года.

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