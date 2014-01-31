В Беларуси с 1 февраля вырастут пенсии

В Беларуси с 1 февраля повышаются пенсии, соответствующее решение содержится в Указе Президента Беларуси от 28 января № 52.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, согласно документу, трудовые пенсии граждан увеличатся в среднем на 5,2%.

По данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси, в декабре прошлого года средняя трудовая пенсия была на уровне 2 235 612 рублей (230 долл.). Если брать в расчет эту сумму, то с февраля пенсии вырастут примерно на 116 тысяч рублей (12 долл.).

Читайте такжеПоступления в Пенсионный фонд за год увеличились на 28 млрд грн

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля произойдет увеличение размера прожиточного минимума. Вместе с этим будут увеличены минимальные и социальные пенсии, детские пособия, надбавки, повышения и доплаты.

Читайте такжеГосстат: доходы украинцев на 60% состоят из соцвыплат