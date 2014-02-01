В Британии реальные зарплаты падают с 2010 года

Уровень заработной платы в Британии постоянно беспрерывно снижался с 2010 года. Это самый затяжной период как минимум с 1964 г, о чем свидетельствуют официальные данные, передает Вести.Экономика.

Реальная зарплата включает доходы с учетом роста прожиточного минимума или инфляции.

Согласно данным Национального бюро статистики Великобритании уровень реальной заработной платы ежегодно падал на 2,2% с I квартала 2010 года.

Кроме того, ONS подчеркнуло, что причиной снижения зарплаты стали сокращение рабочих часов и снижение производства.

Данные показали, что темпы роста заработной платы были самыми высокими в 1970-х и 1980-х гг., когда ежегодный рост в среднем составлял 2,9%.

Этот ежегодный рост заработной платы замедлился до 1,5% в 1990-е гг. и до 1,2% в 2000-х гг. до наступления кризиса.

При этом оптимизм потребителей в Великобритании достиг максимальных значений в январе более чем за шесть лет, поскольку британцы стали лучше оценивать личную финансовую и общую экономическую ситуацию.

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