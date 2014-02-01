В Греции впервые после четырех лет спада выросла розничная торговля

Индекс физического объема розничных продаж в Греции в ноябре 2013 года вырос на 2,9% по сравнению с ноябрем 2012 года, сообщила греческая статистическая служба Elstat, передает РИА «Новости».

Помимо этого, в течение трех месяцев замедлялись темпы снижения объема продаж.

Больше всего выросли продажи одежды и обуви - на 30%, а также товаров в категории "мебель, электробытовая техника, бытовая техника" - 19,2%.

Рост розничной торговли отмечен впервые с мая 2010 года, после 44 месяцев непрерывного снижения, отметило министерство финансов Греции в комментарии к данным статистики. Это, вместе с улучшением в последние месяцы показателей потребительского доверия, свидетельствует о значительных изменениях в экономике страны, говорится в комментарии.

Читайте такжеГреция преодолела кризис, уверен премьер Самарас