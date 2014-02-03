Венгрия будет продавать вид на жительство за 300 тыс. евро

Власти Венгрии решили последовать примеру Мальты и зарабатывать на продаже вида на жительство в Европе. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, получить бессрочный вид на жительство можно, уплатив пошлину в размере 50 тыс. евро и купив государственные долговые бумаги на сумму не менее 250 тыс. евро.

Примечательно, что деньги от продажи бумаг поступают в специальный фонд, который, как выяснили специалисты, зарегистрирован не в самой Венгрии, а на Каймановых островах. По данным венгерского издания "Пестер Ллойд", "уникальным предложением" воспользовалось уже 20 граждан Китая. Такая услуга пользуется спросом и у россиян, а также у жителей арабских стран.

Венгерские власти ссылаются при этом на опыт другой страны Евросоюза, которая привлекает средства в бюджет аналогичным образом. Так, на Мальте получить вид на жительство европейского образца можно за 650 тыс. евро. Однако, по требованию ЕС, местным властям недавно пришлось предъявить к покупателям дополнительное требование - соискатели должны прожить в островном государстве не менее года.

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Официальный Будапешт отвергает критику Евросоюза. "Мы же не продаем гражданство, все происходит в рамках европейского законодательства", - заверили в правительстве.

Однако эти объяснения не помогли остановить шквал критики со стороны оппозиции и властей соседней Австрии. "Правительство Виктора Орбана за деньги готово сделать все что угодно", - заявили политические оппоненты премьер-министра, отмечая, что услугами "офшорного" фонда будут пользоваться в основном нечистые на руку чиновники. Австрийские политики называют идею венгерских властей "ужасной" и не соответствующей европейским ценностям.