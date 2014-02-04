«Эрнст энд Янг»: Рост зарплат украинцев может составить 10%

Годовой рост заработных плат украинцев в 2013 году составил 9%, и в 2014 году рост зарплат ожидается на уровне 10%, говорится в отчете компании EY (ранее - «Эрнст энд Янг»), текстом которого располагает УНИАН.

«Согласно результатам исследования, фактический годовой рост заработных плат составил 9% по медиане, что почти соответствует запланированным 10% на 2013 год», - говорится в ежегодном обзоре зарплат и компенсаций группы Human Capital компании EY при участии свыше 180 компаний из различных отраслей. По оценкам компании, повышение зарплат хотя бы для одной категории персонала в прошлом году провели 74% компаний.

«Средний процент роста заработных плат на 2014 год ожидается на уровне 10% (по данным 47% участников, запланировавших рост)», - прогнозирует компания. Самый высокий процент повышения зарплат хотя бы для одной категории сотрудников в 2013 году, по мнению аналитиков EY был зафиксирован в телевизионном секторе (13%), самый низкий – в банковском (4%).

«Несмотря на экономическую и политическую нестабильность в стране, рынок труда остается достаточно оживленным и активным: компании продолжают пересматривать компенсационные пакеты и инвестировать в обучение и развитие сотрудников. Более того, в 2014 году компании планируют повышать уровни заработных плат и увеличивать количество персонала», - приводятся в сообщении слова партнера, руководителя группы Human Capital компании EY в Украине Ольги Горбановской.

Также сообщается, что среди основных приоритетов кадровой политики на 2014 год участники обзора отметили управление эффективностью, а также обучение и развитие персонала (в том числе, дистанционное обучение). Другими важными вопросами для компаний являются подбор персонала, стимулирование и удержание, а также построение грейдинговой структуры оплаты труда.

По оценкам компании EY, пакет предоставляемых компаниями льгот остается стабильным в последние годы, и наиболее распространенными льготами являются медицинское страхование, автомобили компании и мобильная связь. В 2013 году доля компаний-участниц, предоставляющих корпоративные автомобили сотрудникам, почти не изменилась и составляет 82% (в 2012 году – 85%). Количество компаний-участниц, которые предоставляют медицинское страхование, составило 79%. Программы долгосрочного стимулирования предлагали своим сотрудникам 20% участников исследования, что сопоставимо с данными за 2012 и 2011 годы (23% в обоих периодах).

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В обзоре отмечается, что большинство компаний-участниц или 63% не планируют изменять количество сотрудников в 2014 году, в то время как оставшиеся 31% компаний планируют набирать персонал. Максимальный набор сотрудников, как и в 2012 году, планируется по категории профессионального звена (33%). Более половины участников исследования или 61% отметили, что осуществляют подбор персонала с помощью кадровых агентств. Чаще всего услугами кадровых агентств пользуются для поиска кандидатов на позиции высшего и старшего руководства, 50% и 58% соответственно.

По информации EY, в обзоре за 2013 год 66% компаний-участниц исследования представлено компаниями со 100%-ным иностранным капиталом, 21% - с украинским капиталом, 13% - совместные предприятия. Традиционно наиболее широко представлены компании FMCG (сфера товаров повседневного спроса - УНИАН) сектора (23%), компании химико-фармацевтической отрасли (15%), банковский сектор (13%) и торговые компании (9%), а также включены компании из новых для исследования отраслей, в т.ч. нефтегазовая промышленность и логистический сектор.

Как сообщал УНИАН, рост зарплат украинцев в 2012 году по результатам исследования компании «Эрнст энд Янг» составил 10%. В прошлом году повышения хотя бы для одной категории своих сотрудников провели 84% участвовавших в обзоре компаний. Изменение зарплат в 2013 году планировали 50% опрошенных компаний.

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2013 года выросла по сравнению с ноябрем 2013 года на 10,7% - до 3 619 грн, и этот показатель на 7,2% выше показателя средней зарплаты штатного работника в декабре 2012 года.