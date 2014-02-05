Конгресс США одобрил сокращение программы поддержки неимущих

Конгресс США переименовал и урезал программу продовольственных талонов, упразднил прямые выплаты американским фермерам, но сохранил для них другие субсидии и ввел дополнительный сбор на продажу новогодних елок. Все эти положения содержатся в новом законопроекте, принятом 4 февраля Конгрессом США. Белый дом заранее объявил, что президент страны этот закон подпишет. Таким образом достигнут редкий в Вашингтоне и политически важный межпартийный компромисс, передает ИТАР-ТАСС.

Программа "продовольственных талонов" - один из самых известных инструментов поддержки неимущих в США. Теперь она будет именоваться SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program - "Программа дополнительного питания"). Ассигнования на нее сокращаются по закону, рассчитанному на ближайшие 5 лет, примерно на 800 млн долларов в год. Это означает, что каждая из 85 тыс. нуждающихся семей впредь будет получать примерно на 90 долларов в месяц меньше.

В последние годы правительство США напрямую выплачивало американским фермерам субсидии на общую сумму примерно 4,5 млрд долларов в год вне зависимости от того, производили те продукцию или нет. Но для фермеров сохранены многие другие программы помощи, в том числе нацеленные на поддержку цен на сельскохозяйственную продукцию и на защиту американских производителей от иностранной конкуренции.

Что касается рождественских елей, они подорожают в США на 15 центов за штуку. На вырученные средства Минсельхоз США должен будет развернуть целевую рекламную кампанию наподобие тех, которые уже используются для поддержки других американских товаров, включая куриные яйца, говядину и молоко.

Общая стоимость политических программ и мер, заложенных в законодательном акте, оценивается примерно в 956 млрд долларов. Власти рассчитывают таким образом сэкономить в ближайшие 10 лет около 16,6 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, министр финансов США Джейкоб Лью призвал Конгресс немедленно повысить потолок государственного долга и поддержать восстановление экономики. По его словам, лимит заимствований будет достигнут к концу февраля т.г.