Уровень безработицы в США упал до минимума с 2008 года

Число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 113 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны, сообщают Вести.ru.

Результат оказался гораздо хуже прогнозов экспертов, опрошенных MarketWatch, которые ожидали роста показателя на уровне 190 тыс.

Согласно отчету уровень безработицы в США упал до 6,6% с 6,7%, зафиксированных в декабре.

Уровень участия населения страны в рабочей силе вырос в январе до 63% с декабрьской отметки в 62,8%.

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Снижение показателя стало предметом горячих дискуссий экономистов, которые уверены, что причиной резкого падения стала совокупность факторов, в том числе уход не пенсию людей, родившихся после войны.

Производительность труда в США увеличилась в IV квартале минувшего года на 3,2%, подтверждают предварительные данные министерства труда страны.

Однако по итогам квартала стоимость рабочей силы снизилась на 1,6%, тогда как прогнозировалось снижение на 0,7%.

Средняя почасовая заработная плата выросла на 5 центов до $ 24,21, средняя продолжительность рабочей недели осталась на прежнем уровне 34,4 часа. В течение последних 12 месяцев почасовая заработная плата выросла на 1,9%.

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