Задолженность по зарплате работникам оборонной промышленности уменьшилась на 30%

В течение января текущего года задолженность по заработной плате на предприятиях оборонной промышленности и военной сферы уменьшилась на 30%. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Специализированными прокурорами в военной сфере проводятся проверки соблюдения законодательства об оплате труда.

В частности, в течение января 2014 года было проведено 99 таких проверок. По их результатам привлечено к ответственности 16 должностных лиц, возмещено свыше 50 млн. грн., заявлено исков на сумму почти 500 тыс. грн.

В этом году специализированными прокурорами по факту невыплаты заработной платы начато 10 уголовных дел, из которых 2 уже направлены в суд.

Так, Донецкая спецпрокуратура во время проведения проверки на предприятии оборонно-промышленного комплекса ОАО «Специальное конструкторское бюро радиотехнических приборов» выявила факт безосновательной невыплаты заработной платы. Более 100 работников в период с июня 2013 года по январь текущего года не получали средства. Сумма задолженности составила более 2,4 млн. грн. Сейчас продолжается расследование уголовного дела по данному факту.