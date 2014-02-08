Задолженность по зарплате работникам оборонной промышленности уменьшилась на 30%

15:54, 08 февраля 2014
Соцполитика
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Специализированными прокурорами проводятся проверки соблюдения законодательства об оплате труда 

Борги із зарплати зменшилися на 30%

В  течение января текущего года задолженность по заработной плате на предприятиях оборонной промышленности и военной сферы уменьшилась на 30%. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины. 

Специализированными прокурорами в военной сфере проводятся проверки соблюдения законодательства об оплате труда. 

В частности, в течение января 2014 года было проведено 99 таких проверок. По их результатам привлечено к ответственности 16 должностных лиц, возмещено свыше 50 млн. грн., заявлено исков на сумму почти 500 тыс. грн. 

В этом году специализированными прокурорами по факту невыплаты заработной платы начато 10 уголовных дел, из которых 2 уже направлены в суд.

Так, Донецкая спецпрокуратура во время проведения проверки на предприятии оборонно-промышленного комплекса ОАО «Специальное конструкторское бюро радиотехнических приборов» выявила факт безосновательной невыплаты заработной платы. Более 100 работников в период с июня 2013 года по январь текущего года не получали средства. Сумма задолженности составила более 2,4 млн. грн. Сейчас продолжается расследование уголовного дела по данному факту.

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