Импортные товары в Украине могут подорожать из-за валютных колебаний

Пропорционально курсовым колебаниям через пару-тройку недель подорожают все импортные товары в магазинах. Именно настолько хватает запасов на складах супермаркетов (товаров, закупленных за рубежом еще при курсе 8,2–8,3 грн/$), пишут "Вести".

«Не пропорционально, конечно же, ведь продавцы будут стараться так организовать поставки, чтобы меньше повышать ценники», — заявил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. По итогам этого месяца инфляция, по расчетам экономистов, вырастет вдвое. «Если в январе ее зафиксировали на уровне 0,2%, то в феврале мы, скорее всего, выйдем на уровень 0,5%», — прогнозирует эксперт Александр Жолудь.

Арендодатели уже пытаются воспользоваться падением гривни для увеличения арендной платы. «Рынок аренды жилья, хоть он уже два года гривневый, реагирует на ситуацию на валютном рынке. Те из хозяев, кто поделикатнее, повысят цену при перезаключении договоров, кто понаглее — уже пришел и сообщил арендаторам, что жизнь стала дороже», — сообщил «Вестям» директор АН «Золотые Ворота» Алексей Холмецкий.

Правда, с учетом тяжелой ситуации в экономике и падения покупательной способности большинство арендаторов не станут платить больше, а просто переедут. Такое их поведение может на корню сорвать планы по увеличению аренды. Также, скорее всего, упадут цены в долларах и на куплю-продажу жилья. Они будут окончательно зафиксированы в гривнях на нынешнем уровне (и так сделок почти нет).

Уже подорожало топливо: средняя стоимость литра бензина А-95 выросла с 10,66 до 10,80 грн/л, дизеля — с 9,64 до 9,70 грн/л. И, по мнению экспертов, продолжит расти в цене. «Курс валюты непропорционально отражается на стоимости бензина и дизеля. Львиную долю в ней все же составляет стоимость нефти. Если она повысится хотя бы до $110 за баррель и так продержится около трех недель, а курс гривни в этот момент просядет, то в этом случае топливо подорожает на 15–20 коп. на литре бензина», — сказал нам заместитель директора «Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

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Не повезет и желающим купить автомобили, которые будут дорожать пропорционально снижению курса гривни. По словам директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, многим водителям придется отказаться от покупки новых машин, и общие объемы продаж авто в 2014 г. упадут на 15–20%.

В интернет-магазинах цену товаров сейчас пересчитывают по курсу 8,95–9,5 грн за доллар при наличном расчете и 9,7 грн — при безналичном.

В магазинах отмечают значительное падение спроса на свои товары.