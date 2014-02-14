Потребительские настроения украинцев достигли трехлетнего минимума









Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2014 года уменьшился на 7,8 пункта по сравнению с декабрем прошлого года – до 72,5, достигнув самого низкого уровня за последние три года. Такие данные обнародовала компания GfK Ukraine по результатам проведенного исследования.

”Начало 2014 года отметилось резким ухудшением потребительских настроений украинцев. Индекс потребительских настроений равен 72,5, что на 7,8 пункта меньше, чем в декабре 2013 года. Это самый низкий уровень индекса с апреля 2011 года”, - говорится в сообщении. В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 4,4 пункта - до 73,3, индекс целесообразности делать крупные закупки снизился на 9,7 - до 75,2. Оценка текущего положения в январе ухудшилась на 7 пунктов и составила 74,3.

Ожидания относительно развития экономики страны в январе по сравнению с декабрем прошлого года ухудшились на 8,3 пункта - до 71,3. В частности, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года упал на 7,6 пункта - до 65,9.

В январе также ухудшились ожидания украинцев относительно динамики безработицы - соответствующий индекс упал по сравнению с прошлым месяцев на 8,5 пункта и составил 137,4. Одновременно с этим снизились инфляционные ожидания - соответствующий индекс равен 180,2 , что на 1,5 пункта меньше декабрьского показателя. При этом резко усилился пессимизм украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев. В частности, индекс девальвационных ожиданий добавил 13,4 пункта - до 148,7.

По данным исследования, в региональном разрезе в наибольшей степени индекс потребительских настроений упал в западных и северных регионах Украины.

«Длительный политический кризис, который в январе перешел в силовое противостояние и вызвал девальвацию гривни, ожидаемо встревожил потребителей. Угроза потери рабочих мест и обесценивание сбережений существенно ограничили внутренний спрос, пока политический конфликт не будет урегулирован», - считают аналитики GfK Ukraine.

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Как сообщал УНИАН, ранее аналитики GfK Ukraine сообщали, что потребительские настроения в Украине за последние несколько лет стабилизировались, но остаются на низком уровне. Стабилизацию нельзя назвать положительной, так как уровень потребительских настроений в Украине остался на том же уровне, что и 14 лет назад, хотя он должен расти.

GfK Ukraine — крупнейшая компания по маркетинговым и социальным исследованиям в Украине, входящая в международную исследовательскую сеть GfK Group.

Исследование потребительских настроений в Украине компания проводит ежемесячно с 2001 года. По данным компании, оно проводится по международной методике, которая используется также в США и в странах Европейского Союза.





