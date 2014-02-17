Февральские пенсии в Украине профинансированы на 53,5%

Пенсионный фонд Украины, по состоянию на 14 февраля, профинансировал выплату пенсий за февраль в объеме 11,4 млрд грн, что составляет 53,5% от месячной потребности, сказано в комментарии исполняющего обязанности главы правления Пенсионного фонда Украины Василия Кравчука, размещенном на сайте ПФУ.

«В феврале, по состоянию на 14 число, Пенсионный фонд профинансировал 11,4 млрд грн, что составляет 53,5% от месячной потребности на выплату пенсий, - говорится в комментарии Кравчука. - За 9 рабочих дней февраля в бюджет Фонда поступило 5,1 млрд грн собственных средств, что составляет 38% от плановых задач».

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В то же время, Кравчук отметил, что задание по перечислению средств в Пенсионный фонд плательщики единого социального взноса на общегосударственное социальное страхование выполняют неравномерно. «Плательщики единого взноса Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Полтавской, Сумской областей, Киева и Севастополя перечислили средств на выплату пенсий в размере 40-45% месячной потребности. Однако в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и в Крыму поступления составляют 24-31% от плана», - сообщил Кравчук.

По его данным, до конца месяца в ПФУ ожидают порядка 10 млрд грн плановых поступлений. «До конца месяца остается 11 рабочих дней, и за это время в Фонд должно прийти почти 10 млрд грн. Профильные министерства, органы Пенсионного фонда и местные органы власти предпринимают все необходимые мероприятия по наполнению бюджета Пенсионного фонда и своевременной и в полном объеме выплате пенсий», - подчеркнул чиновник, заявив, что все пенсионеры до конца месяца получат причитающиеся им средства.

Кравчук также сообщил, что в январе объем пенсионных выплат составил 21,2 млрд грн, а количество пенсионеров, получающих пенсию и денежную помощь в Украине, составило 13,5 млн человек.

Справка УНИАН. В 2013 году общий объем пенсионных выплат составил 250,4 млрд грн, что на 16,7 млрд грн превысило показатель выплат 2012 года.

Выплата пенсий проходит с 4 по 25 число каждого месяца. В текущем году предусмотрено три этапа повышения минимальной пенсии - с 1 марта при ежегодной индексации, а также с 1 июля и 1 октября - в связи с увеличением прожиточного минимума.

По информации Пенсионного фонда, с 1 декабря 2013 года в Украине проведен перерасчет пенсий 13,2 млн пенсионеров в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Средний размер пенсий в Украине на 1 января 2014 года составлял 1 тыс. 526 грн.