В очереди на жилье в Минобороны стоят 44 тысячи человек

В очереди на жилье в Министерстве обороны на сегодняшний день стоят 44 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Павел Лебедев на пресс-конференции в Киеве.

"Обеспечение жильем – это самый большой вопрос, который накапливается уже 20 лет Независимости Украины. На сегодняшний день очередь состоит из 44 тыс. человек", - сказал он.

По словам Лебедева, в 2012 году было приобретено 819 квартир для военнослужащих, в прошлом году – 536 квартир, а на текущий год запланировано выделить 1900 квартир.

В 2014 году основные усилия будут направлены на строительство жилья на землях обороны за инвестиционные средства на 27 участках. Кроме того, в прошлом году началось переоборудование казарм под жилье для контрактников и молодых офицеров.

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Как сообщал УНИАН, Министерство обороны до 2017 года планирует приобрести и построить для военнослужащих Вооруженных сил до 20 тыс. квартир.