В Украине вырос уровень безработицы

Уровень безработицы в январе 2014 года в Украине составил 1,9% к общему числу трудоспособного населения против 1,8% в декабре 2013 года и против 2% в январе прошлого года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Общее число безработных в январе составило 525,1 тыс. человек, из которых 292 тыс. - жители городов, а 233 тыс. – жители сельской местности. Из них пособие получали 487,7 тыс. человек. При этом по данным Госстата, в январе текущего года потребность в работниках на замещение вакантных должностей составляет 57,8 тыс. человек, нагрузка зарегистрированных безработных на 10 свободных рабочих мест составляет 91 человек.

Средний размер пособия в январе составил 1175 грн против 1172 грн в декабре 2013 года. Вместе с тем, по сравнению с январем 2013 года средний размер пособия за год вырос на 89 грн.

Читайте такжеПотребительские настроения украинцев достигли трехлетнего минимума

Справка УНИАН. По данным Госстата, уровень безработицы в Украине с 2010 года держится на одном уровне. В частности, уровень безработицы в январе 2013 года составил 2% к общему числу трудоспособного населения, в 2012 году – 1,9%, годом ранее – 2,1%, в 2010 – 1,9%. Вместе с тем, в январе 2009 года уровень безработицы составлял 3,2%, в 2008 – 2,4%, а в 2007 – 2,8%.

Читайте такжеГосстат: доходы украинцев на 60% состоят из соцвыплат

Средний размер пособий с каждым годом растет. В частности, в январе 2013 года средний размер пособия в Украине составил 1089 грн, в 2012 году - 917 грн, годом ранее - 814 грн, а в 2010 - 662,29 грн.

