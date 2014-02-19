Украинцам обещают вовремя выплатить пенсии

Об этом заявил, открывая в среду заседание правительства исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

«Вопрос выплаты всех социальных платежей – принципиальный, - сказал Арбузов. – Уверяю: все пенсионеры вовремя получат причитающиеся им пенсии. Поручаю министру социальной политики и министру финансов держать этот вопрос на личном контроле».

При этом Арбузов подчеркнул, что на текущий момент задача правительства доказать пенсионерам, что «страна работает, экономика стабильная и социальные обязательства выполняются».

Ранее и.о. главы Пенсионного фонда Украины Василий Кравчук заявлял, что выплата пенсий за февраль профинансирована на 60% - в объеме 12,8 млрд грн при потребности в 21,3 млрд грн.

Вместе с тем, по информации ПФУ, задание по перечислению средств в Пенсионный фонд плательщики единого социального взноса на общегосударственное социальное страхование выполняют неравномерно. Плательщики единого взноса Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Полтавской, Сумской областей, Киева и Севастополя перечислили средств на выплату пенсий в размере 40-45% месячной потребности. Однако в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и в Крыму поступления составляют 24-31% от плана.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года объем пенсионных выплат составил 21,2 млрд грн, а количество пенсионеров, получающих пенсию и денежную помощь в Украине, составило 13,5 млн человек.

В 2013 году общий объем пенсионных выплат составил 250,4 млрд грн, что на 16,7 млрд грн превысило показатель выплат 2012 года.

Выплата пенсий проходит с 4 по 25 число каждого месяца. В текущем году предусмотрено три этапа повышения минимальной пенсии - с 1 марта при ежегодной индексации, а также с 1 июля и 1 октября - в связи с увеличением прожиточного минимума.

По информации Пенсионного фонда, с 1 декабря 2013 года в Украине проведен перерасчет пенсий 13,2 млн пенсионеров в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Средний размер пенсий в Украине на 1 января 2014 года составлял 1 тыс. 526 грн.